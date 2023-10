Vacances sportives de l’US Cenon Gymnase Marègue Cenon, 23 octobre 2023, Cenon.

Vacances sportives de l’US Cenon 23 octobre – 3 novembre Gymnase Marègue 35 € Cenonnais / 50 € hors Cenon par semaine

l’US Cenon favorise la pratique sportive des jeunes pendant les vacances. Pour cela, elle propose des stages associant progression pédagogique, pratique multi-sports et plaisir du sport.

Horaires : Accueil dès 08h45 jusqu’à 17h00

Semaine 1 : Du 23 au 27 octobre Thème « Basketball »

Semaine 2 : Du 30 octobre au 03 novembre Thème « Handball »

*Jour férié 1er novembre pas d’activité

US Cenon multisports

US Cenon multisports

Gymnase Marègue rue Jean Cocteau 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 47 58

1 Salle multi sports de 1000 m2.

1 Salle d’Activité Annexe de 60 m2.

4 vestiaires et sanitaires.

