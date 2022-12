Tournoi National Ranking de Lutte « FAVORI-LACAZE » Gymnase Marègue Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Tournoi National Ranking de Lutte « FAVORI-LACAZE » Gymnase Marègue, 4 février 2023, Cenon. Tournoi National Ranking de Lutte « FAVORI-LACAZE » 4 et 5 février 2023 Gymnase Marègue

Gratuit

La section US Cenon de Lutte, en partenariat avec le Comité Régional Nouvelle Aquitaine FFL, organisent le Tournoi National Ranking « FAVORI-LACAZE » Gymnase Marègue rue Jean Cocteau 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.uscenon.fr/lutte/ »}]

05 56 86 47 58 1 Salle multi sports de 1000 m2. 1 Salle d’Activité Annexe de 60 m2. 4 vestiaires et sanitaires. Cet évènement accueillera plus de 350 lutteurs venant de toute la France, ainsi que la participation d’équipes étrangères.

Samedi 04 février : 16h00 : Remise des récompenses Dimanche 05 février : 15h00 : Remise des récompenses Contact :

US CENON LUTTE

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00 Christophe Goussard

