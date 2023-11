Marché de Noël à Raphèle Gymnase Marcel Cerdan Raphèle-lès-Arles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Raphèle-lès-Arles Marché de Noël à Raphèle Gymnase Marcel Cerdan Raphèle-lès-Arles, 17 novembre 2023, Raphèle-lès-Arles. Marché de Noël à Raphèle 17 – 19 novembre Gymnase Marcel Cerdan Le marché de Noël du Comité d’Intérêt de Village Raphèle Avenir est de retour avec une grande variété de produits sucrés et salés artisanaux, du vin et du champagne. S’invitent aussi des promenades à dos d’âne ou en calèche du Père Noël, des travaux manuels, la lecture de contes.

Vendredi 17 novembre à 18h, inauguration,

Samedi 18 novembre, ouverture de 9h à 19h,

Dimanche 19 novembre de 9h à 18h. Gymnase Marcel Cerdan 13200 Raphèle Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

