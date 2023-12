Animations de Noël – Jouons ensemble ! Gymnase Marc Jaffret Sainte-Luce-sur-Loire, 2 janvier 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

Restauration sur place

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-02 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public Restauration sur place

La magie de Noël se poursuit du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024, salle Marc-Jaffret, où la médiathèque propose des jeux pour tous les âges. Ce temps fort permettra de découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre amis, selon ses envies et sur les conseils avisés de l’équipe de la médiathèque-ludothèque. Parmi les nouveautés : un karting en salle pour enfants et adultes la première semaine, un jeu de ballon sur terrain gonflable la deuxième, ou encore des jeux vidéo projetés au mur. Cette année, la salle ouvre également le matin, avec un temps dédié aux loisirs créatifs pour les plus jeunes et leurs parents, en plus des jeux en accès libre. L’après-midi sera consacrée aux jeux thématiques (enquête, magique, adresse…) animés par les ludothécaires. Les jeux géants et de construction seront aussi de la partie, ainsi que les jeux de société, disponibles toute l’année à la médiathèque. La seconde salle accueillera des activités pour les plus jeunes : un espace motricité autour d’une pieuvre géante (jusqu’à 5 ans), un coin lecture et un jeu gonflable pour tester son équilibre.

Gymnase Marc Jaffret Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 25 97 09 https://mediatheque.sainte-luce-loire.com/