Tournoi féminin d’ultimate sur Bègles Gymnase Lycée Vaclav Havel Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Tournoi féminin d’ultimate sur Bègles Gymnase Lycée Vaclav Havel Bègles, 17 février 2024, Bègles. Tournoi féminin d’ultimate sur Bègles 17 et 18 février 2024 Gymnase Lycée Vaclav Havel Sur inscription Inscrivez-vous pour participer à la première édition du tournoi des Harpies. Un tournoi d’ultimate indoor, 100% féminin, organisé par les Aigles de Bègles.

Les débutantes et équipes Pick Up sont les bienvenues ! Gymnase Lycée Vaclav Havel 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-begles/evenements/tournoi-des-harpies-des-aigles-de-begles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

2024-02-18T10:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00 sport tournois Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Gymnase Lycée Vaclav Havel Adresse 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES Ville Bègles Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Gymnase Lycée Vaclav Havel Bègles latitude longitude 44.786993;-0.563486

Gymnase Lycée Vaclav Havel Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/