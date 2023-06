Tournoi Futsal gymnase L’Isle Jourdain L’Isle-Jourdain L'Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne Tournoi Futsal gymnase L’Isle Jourdain L’Isle-Jourdain, 17 juin 2023, L'Isle-Jourdain. Tournoi Futsal Samedi 17 juin, 18h00 gymnase L’Isle Jourdain Tarif : 10€/équipe (5 à 7 joueurs par équipe) Nombreux lots à gagner

Tombola, buvette* & vente de gâteaux sur place (* sans alcool)

Recettes destinées à financer l’aménagement du foyer du collège Télécharger le bulletin d’inscription à retourner avant le 15 juin à la MJC avec les 10€ sur le site de la MJC Dans le cadre du Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, la Commune de L’Isle Jourdain et en partenariat avec le Collège René CASSIN gymnase L’Isle Jourdain 86150 L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjc-champlibre.fr/tournoi-futsal/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

