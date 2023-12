Vide-greniers / brocante / bourse « toutes collections » à Limogne en Quercy Gymnase Limogne-en-Quercy, 20 mai 2024, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 09:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

Organisé par le comité des fêtes de Limogne.

Exposition de voitures et motos anciennes seront de la partie.

Restauration et buvette sur place sur les terrains derrière le stade..

Gymnase

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT CVL Lalbenque – Limogne