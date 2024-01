Loto à Liernais gymnase Liernais, samedi 13 janvier 2024.

Liernais Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13 01:00:00

Cette année nous organisons un méga loto avec des lots exceptionnel +de 2000€ de cadeaux et en plus nous offrons un bon d’achat de 1000€.

Parmi les cadeaux il y aura un vtt ,un cookéo, un cake factory, et pleins d’autres gros lots.

Le loto se jouera sur 12 parties plus la partie du perdant ainsi qu’une partie bingo et mini bingo.

Nous avons changé de lieux pour pouvoir accueillir plus de personnes donc nous avons une capacité de 400 personnes.

Le loto sera sur réservation d’ailleurs vous pouvez réserver dès maintenant au 0613661029.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

Petite restauration sur place

gymnase route de cenfosse

Liernais 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



