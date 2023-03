Concert de Printemps Gymnase Les Sages MARNAZ Catégorie d’Évènement: Marnaz

Concert de Printemps Gymnase Les Sages, 13 mai 2023, MARNAZ. Concert de Printemps Samedi 13 mai, 20h30 Gymnase Les Sages Rendez-vous samedi 13 mai au gymnase Les Sages de Marnaz pour le concert de Printemps de l’Harmonie Municipale de Marnaz !

Les musiciens Marnerots sont impatient de pouvoir vous présenter leur travail, sous la direction de leur nouveau chef d’orchestre. Entrée Libre Gymnase Les Sages Rue Rosset , 74460 MARNAZ MARNAZ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Marnaz Autres Lieu Gymnase Les Sages Adresse Rue Rosset , 74460 MARNAZ Ville MARNAZ Lieu Ville Gymnase Les Sages MARNAZ

Gymnase Les Sages MARNAZ https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marnaz/

Concert de Printemps Gymnase Les Sages 2023-05-13 was last modified: by Concert de Printemps Gymnase Les Sages Gymnase Les Sages 13 mai 2023 Gymnase Les Sages MARNAZ Marnaz

MARNAZ