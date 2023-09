[Evènement sportif] Fit’stick pink party Gymnase Léon Rogé – Dieppe/Janval Dieppe, 7 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’ALND et le CORD76 s’associent pour vous proposer un évènement sportif dans le cadre d’Octobre Rose.

Le Fit’stick pink party est une discipline tendance qui allie cardio, renforcement musculaire, danse et muni d’une paire de fit’stick où l’on bat au rythme de la musique.

Venez découvrir cette discipline unique pour la bonne cause. Les frais de participation iront au profit du centre de recherche Henri Becquerel.

N’oubliez pas de vous habiller en rose !.

2023-10-07 09:30:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. .

Gymnase Léon Rogé – Dieppe/Janval

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



ALND and CORD76 have teamed up to bring you a sporting event as part of the Pink October campaign.

The Fit’stick pink party is a trendy discipline that combines cardio, muscle-building and dance, with a pair of fit’sticks to beat to the rhythm of the music.

Come and discover this unique discipline for a good cause. Participation fees will benefit the Henri Becquerel research center.

Don’t forget to dress in pink!

ALND y CORD76 se unen para ofrecerte un evento deportivo en el marco de la campaña Octubre Rosa.

La Fit’stick pink party es una disciplina de moda que combina cardio, refuerzo muscular, baile y un par de fit’sticks donde se golpea al ritmo de la música.

Ven a descubrir esta disciplina única por una buena causa. Las cuotas de participación se destinarán a beneficio del centro de investigación Henri Becquerel.

¡No olvide vestirse de rosa!

Der ALND und der CORD76 haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen im Rahmen des Rosa Oktobers eine Sportveranstaltung anzubieten.

Die Fit’stick pink party ist eine Trenddisziplin, die Kardio, Muskelstärkung und Tanz miteinander verbindet und mit einem Paar Fit’sticks ausgestattet ist, bei denen man im Rhythmus der Musik schlägt.

Kommen Sie und entdecken Sie diese einzigartige Disziplin für einen guten Zweck. Die Teilnahmegebühren kommen dem Henri-Becquerel-Forschungszentrum zugute.

Vergessen Sie nicht, sich rosa zu kleiden!

