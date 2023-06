Concert « Hymnes en jeux » Gymnase Léo Lagrange Paris, 9 septembre 2023, Paris.

Concert « Hymnes en jeux » Samedi 9 septembre, 19h30 Gymnase Léo Lagrange

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 2024.

Une idée originale de Mathieu Bauer

Direction artistique Sylvain Cartigny

Avec Éléonore Auzou-Connes,

L’Orchestre de spectacle de Montreuil

et les musiciens amateurs franciliens rencontrés depuis 2020

NOUVEAU PROGRAMME HYMNES #5

Milli Tharanan, Afghanistan, par Tatiana Mladenovitch alias Franky Gogo

Kdé Domóv Mùj, République Tchèque, Etienne Charry (cofondateur du groupe « Oui Oui » avec Michel Gondry )

Danse de l’Aigle, Grèce, Hélène Breschand

La Marseillaise, France, Bertrand Burgalat

Salamesha, Perse, Seb Martel

Rotas Cadenas, Argentine, Andrea Marsili

Hymnes des Hommes intègres, Burkina Faso, Clémence Jeanguillaume

Flowers of Scotland, Ecosse, par Cyril Attef (confondateur du groupe Bumcello)

L’internationale, Areski

Fiction, Pays du cinéma, Sylvain Cartigny

Avec le soutien depuis 2020 du Département de la Seine-Saint-Denis ; du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; de la Région Ile-de-France ; des Communautés d’Agglomération d’Est-Ensemble et Paris Vallée de la Marne ; de la Communauté de Communes des 2 Morin ; de la SACEM et de la DRAC Île-de-France. Coproduction : Théâtre Public de Montreuil – CDN.

Gymnase Léo Lagrange 68 boulevard Poniatowski Paris 75012 Paris 75012 Quartier de Bercy Île-de-France

