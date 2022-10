Stage Art Du Du Déplacement (Yamakasi) gymnase léo lagrange à ramonville saint-agne, 29 octobre 2022, Mons-en-Baroeul.

Stage Art Du Du Déplacement (Yamakasi) Samedi 29 octobre, 14h00, 16h00 gymnase léo lagrange à ramonville saint-agne

payant 50€ et sur inscription à addacademy31@gmail.com

Stage avec un des fondateurs et acteurs du film Yamkasi

Vidéo de Chau BELLE.

Le stage se déroulera pendant les vacances de la Toussaint samedi 29 octobre 2022 au gymnase Leo Lagrange de Ramonville (Quartier Port Sud). Le stage est ouvert aux enfants à partir de 9 ans jusqu’aux adultes de plus de 35 ans souhaitant decouvrir la pratique. La pratique est mixte et s’adresse aux filles et garçons. C’est ouvert aux débutants(es) et s’adresse à toute personne curieuse de la pratique ou souhaitant simplement se remettre en forme, pas de prérequis demandé.

Au progromme, entrainements, échanges, autographes, photos avec Chau BELLE.

Le stage se déroulera au gymnase Leo Lagrange, de Ramonville de :

-14h à 16h : pour les enfants de 9 à 13 ans ;

-16h à 18h : pour les ados et adultes de 14 ans à 45 ans.

