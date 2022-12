14eme édition Handivalide Gymnase lecuirot, Joinville le pont, 11 février 2023, Joinville-le-Pont.

14eme édition Handivalide Samedi 11 février 2023, 14h00 Gymnase lecuirot, Joinville le pont

Entrée libre

14eme édition Handivalide

Gymnase lecuirot, Joinville le pont Avenue joyeuse joinville le pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France

Chaque année, Joinville célèbre la loi du 11 février 2005 relative à « L’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette journée de sensibilisation, ouverte à tous, a pour but de proposer un espace de rencontre, de partage et de découverte d’activités sportives adaptées.

L’objectif de cette journée est de rassembler sur des ateliers sportifs des enfants et adultes valides et en situation de handicap sur des ateliers sportifs.

De nombreux athlètes fidèles de la manifestation seront présents.

De nombreuses initiations seront ouvertes : basket, boccia, parcours en aveugle et sensibilisations à la LSF, tir à l’arc, boxe avec l’association « boxing club joinville « , cecifoot, badminton assis, démonstration de judo avec deux athlètes olympiques et handi judo, en partenariat avec le club de judo Joinvillais etc.

Gymnase Émile Lecuirot de 14h à 18h30

Un concert rock caritatif

Le groupe Amn’zik existe depuis 2004. Pat Charpentier, joinvillais, est le chanteur et un pilier du groupe qui se produit régulièrement en cafés concert.

Deux guitares, basse et batterie, Amn’zik fait du rock francophone « énervé ». Ce concert mêlera les deux albums du groupe qui s’est beaucoup investi pour se produire sur la scène Prévert le vendredi 7 février, dans le cadre de la journée handi valide, au profit de l’association APF résidence Bernard Palissy de Joinville.

Amn’zik

Concernt rock

Vendredi 3 février

Scène Prévert 20h

Tarif : 5 euros, reversés intégralement à l’APF de Joinville, résidence Bernard Palissy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T14:00:00+01:00

2023-02-11T18:30:00+01:00