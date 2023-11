Marché de Noël Gymnase Le Grand-Serre, 3 décembre 2023, Le Grand-Serre.

Le Grand-Serre,Drôme

Nombreux stands, photo avec le père Noël, tombola des exposants, vente de l’école… Repas, snack et buvette. La journée sera clôturer en beauté par le feu d’artifice à 17h30 offert par la municipalité..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Gymnase

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous stalls, photo with Santa Claus, exhibitors’ tombola, school sale… Meals, snacks and refreshments. The day will be rounded off in style with a fireworks display at 5:30 p.m., courtesy of the municipality.

Numerosos puestos, foto con Papá Noel, tómbola para los expositores, venta escolar… Comidas, aperitivos y refrescos. La jornada se completará por todo lo alto con un espectáculo de fuegos artificiales a las 17.30 h, cortesía del ayuntamiento.

Zahlreiche Stände, Foto mit dem Weihnachtsmann, Tombola der Aussteller, Verkauf der Schule… Mahlzeiten, Snacks und Getränke. Der Tag endet mit einem Feuerwerk um 17:30 Uhr, das von der Gemeinde gestiftet wird.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche