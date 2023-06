Soirée gala Gymnase Le Grand-Serre, 1 juillet 2023, Le Grand-Serre.

Le Grand-Serre,Drôme

Venez admirer les prouesses des majorettes! Buvette et restauration sur place..

2023-07-01 19:30:00 fin : 2023-07-01 . .

Gymnase

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and admire the majorettes’ prowess! Refreshments and catering on site.

Venga a admirar las proezas de las majorettes Refrescos y catering in situ.

Bestaunen Sie die Kunststücke der Majoretten! Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche