Soirée Blackminton Gymnase Le Bataillon, 25 novembre 2022, Joinville-le-Pont. Soirée Blackminton Vendredi 25 novembre, 19h00 Gymnase Le Bataillon

Entrée libre sans réservation.

Soirée Blackminton Gymnase Le Bataillon 19 rue de Paris Joinville le pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France (Re)découvrez la version nocturne et festive du badminton ! Venez avec une tenue sportive blanche ou fluo, les raquettes et volants seront à votre disposition. De 19h à 21h, session famille avec enfants à partir de 3 ans (enfants scolarisés). De 21h à 23h, session adultes à partir de 16 ans. Gymnase Le Bataillon de Joinville.

Tarif de 2€, reversé à l’AFM Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:00:00+01:00

2022-11-25T23:00:00+01:00

