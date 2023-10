Atelier auto-réparation : Apprenez à entretenir et réparer votre vélo Gymnase Laura Flessel Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine Atelier auto-réparation : Apprenez à entretenir et réparer votre vélo Gymnase Laura Flessel Asnières-sur-Seine, 20 octobre 2023, Asnières-sur-Seine. Atelier auto-réparation : Apprenez à entretenir et réparer votre vélo Vendredi 20 octobre, 16h30 Gymnase Laura Flessel Vous souhaitez être plus autonome dans les petites réparations de votre vélo et faire des économies ?

Notre association MDB Asnières s’associe avec la Mairie d’Asnières-sur-Seine et vous propose de rejoindre l’atelier d’auto-réparation pour une séance d’apprentissage conviviale où nous vous montrerons comment prendre soin de votre vélo.

✅ Changement de chambres à air

✅ Gonflage des pneus

✅ Réglage des freins Date : Vendredi 20 Octobre

⏰ Heure : De 16h30 à 19h30

Lieu : Gymnase Laura Flessel 91 Boulevard Voltaire 92600 Asnières-Sur-Seine Vous souhaitez apprendre à réparer des vélos ? Soutenir la mobilité douce en rejoignant une association active ? Soutenez notre association MDB Asnières en complétant votre adhésion via le site internet https://mdb-idf.org/adhesion/ et rejoignez les adhérent.es. Nous tenons à souligner que cet atelier bénévole n’a pas pour but de concurrencer les magasins de cycles, qui restent à votre disposition tout au long de l’année. Au contraire, il vise à vous rendre plus indépendant.e et à vous donner les compétences nécessaires pour entretenir votre vélo. Gymnase Laura Flessel 91 boulevard Voltaire, Asnières Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://mdb-idf.org/adhesion/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T16:30:00+02:00 – 2023-10-20T19:30:00+02:00

