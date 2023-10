Super Loto Gymnase Lapte, 5 novembre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Venez jouer au loto organisé par l’Apel Saint Régis le dimanche 5 novembre au gymnase de Lapte..

2023-11-05 13:30:00 fin : 2023-11-05 . .

Gymnase

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and play in the bingo organized by the Apel Saint Régis on Sunday November 5 at the Lapte gymnasium.

Ven a jugar al bingo organizado por el Apel Saint Régis el domingo 5 de noviembre en el gimnasio Lapte.

Spielen Sie beim Lotto, das von der Apel Saint Régis am Sonntag, den 5. November in der Turnhalle von Lapte organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire