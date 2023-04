BREAKING – CHAMPIONNAT RÉGIONAL GRAND EST Gymnase Lapicque Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges . Venez assister aux qualifications pour le championnat de France de breaking !

Ouverte aux spectateurs, cette compétition organisée par la Fédération Française de Danse, la ville d’Epinal et l’association TempsDanses aura lieu au gymnase Lapicque.

Nous vous attendons nombreux pour encourager les B-boys et B-girls en lice dans ce championnat régional.

Petite restauration et buvette sur place.

Plus d’infos sur la page de l’événement : https://fb.me/e/48CA7zIkn +33 6 12 06 19 94 –

