SUPER LOTO DES ÉCOLES – APES Gymnase La Palanque, 19 mars 2023, Launaguet. SUPER LOTO DES ÉCOLES – APES Dimanche 19 mars, 13h45 Gymnase La Palanque L’APES organise son super loto des écoles ! Il se déroulera le dimanche après-midi. Venez nombreux, enfants, parents, grands-parents, familles et amis. Organisé par l’Association des Parents d’Élèves des Sables (APES) au profit des Coopératives Scolaires des groupes scolaires Arthur Rimbaud et des Sables Buvette et restauration sur place Ouverture des portes à 13h45 Gymnase La Palanque Chemin de la Palanque, Launaguet Launaguet [{« type »: « link », « value »: « http://www.apeslaunaguet.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T13:45:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

