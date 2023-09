VOLLEY-BALL : Pré Nationale Masculin: CSAD-CHATELLERAULT / LA ROCHELLE VOLLEY-BALL Gymnase La Marronnerie Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne VOLLEY-BALL : Pré Nationale Masculin: CSAD-CHATELLERAULT / LA ROCHELLE VOLLEY-BALL Gymnase La Marronnerie Châtellerault, 22 octobre 2023, Châtellerault. VOLLEY-BALL : Pré Nationale Masculin: CSAD-CHATELLERAULT / LA ROCHELLE VOLLEY-BALL Dimanche 22 octobre, 14h30 Gymnase La Marronnerie Une nouvelle saison pour remonter en nationale, rien à perdre tout à gagner! Gymnase La Marronnerie 11 Rue Arthur Ranc 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://csadc-volleyball.clubeo.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00 volley volley-ball BEAUPEU Virginie Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Gymnase La Marronnerie Adresse 11 Rue Arthur Ranc 86100 Chatellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Gymnase La Marronnerie Châtellerault latitude longitude 46.80368;0.549438

Gymnase La Marronnerie Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/