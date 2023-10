Bourse aux vêtements et jouets Gymnase La Lionchère Tence, 26 novembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Bourse aux vêtements et jouets. Organisée par l’association des parents d’élèves du groupe scolaire public de Tence..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

Gymnase La Lionchère

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Clothing and toy market. Organised by the parents’ association of the public school group of Tence.

Mercado de ropa y juguetes. Organizado por la asociación de padres del grupo escolar público Tence.

Börse für Kleidung und Spielzeug. Organisiert von der Elternvereinigung der öffentlichen Schulgruppe von Tence.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon