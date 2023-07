Concert Gymnase La Lionchère Tence, 5 août 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Au programme de la soirée Rock :

➻ The White Rattlesnake (Heavy Blues Rock – Chambéry)

➻ ORIGINE (Pop Rock)

➻ Marion & Julien (Reprises Pop Folk).

2023-08-05 21:00:00 fin : 2023-08-05 . EUR.

Gymnase La Lionchère

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The program for the Rock evening :

? The White Rattlesnake (Heavy Blues Rock – Chambéry)

? ORIGINE (Pop Rock)

? Marion & Julien (Pop Folk covers)

En el programa de la noche del Rock :

? The White Rattlesnake (Heavy Blues Rock – Chambéry)

? ORIGINE (Pop Rock)

? Marion & Julien (Pop Folk covers)

Auf dem Programm des Rockabends :

? The White Rattlesnake (Heavy Blues Rock – Chambéry)

? ORIGINE (Pop Rock)

? Marion & Julien (Coverversionen Pop Folk)

