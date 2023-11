Journée internationale des personnes handicapées Gymnase Julien Olive Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Gymnase Julien Olive Martigues, 23 novembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Jeudi 23 novembre, 14h00, 15h00 Gymnase Julien Olive Ouvert aux enfants en situation de handicap de 6 à 8 ans et de 11 à 12 ans. Inscription à la Direction des Sports. Présentation CIS adapté

Tous les jeudis après-midi hors vacances scolaires, deux séances proposées aux enfants en situation de handicap de 6 à 8 ans et de 11 à 12 ans.

Club-House du Parc des Sports et Loisirs Julien Olive – avec présence des agents inclusion handicap de la Ville de Martigues Localisation Gymnase Julien Olive Avenue Julien Olive Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 30 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T14:45:00+01:00

Ateliers Animations DEC – Shutterstock Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Gymnase Julien Olive Adresse Avenue Julien Olive Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône

