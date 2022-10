VOLLEY BALL. MVB 2 / AS CANNES Gymnase Julien Olive Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

VOLLEY BALL. MVB 2 / AS CANNES Gymnase Julien Olive, 29 janvier 2023, Martigues. VOLLEY BALL. MVB 2 / AS CANNES Dimanche 29 janvier 2023, 15h00 Gymnase Julien Olive

Entrée Libre

Martigues Volley Ball 2 rencontre AS CANNES dans le cadre du Championnat National 3 Gymnase Julien Olive Avenue Julien Olive Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Localisation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T15:00:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00 Logo Officiel MVB

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Gymnase Julien Olive Adresse Avenue Julien Olive Ville Martigues Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Gymnase Julien Olive Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Gymnase Julien Olive Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

VOLLEY BALL. MVB 2 / AS CANNES Gymnase Julien Olive 2023-01-29 was last modified: by VOLLEY BALL. MVB 2 / AS CANNES Gymnase Julien Olive Gymnase Julien Olive 29 janvier 2023 Gymnase Julien Olive Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône