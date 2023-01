BASKET-BALL : Match pré-régional masculin J3/Olivet Gymnase Jules-Ladoumègue Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret

BASKET-BALL : Match pré-régional masculin J3/Olivet Gymnase Jules-Ladoumègue, 11 mars 2023, Amilly. BASKET-BALL : Match pré-régional masculin J3/Olivet Samedi 11 mars, 19h00 Gymnase Jules-Ladoumègue BASKET-BALL : Match pré-régional masculin J3/Olivet Gymnase Jules-Ladoumègue Route de viroy 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.j3basketamilly.com »}] Venez supporter l’équipe des J3 Sports Amilly Basket-Ball face à Orléans au gymnase Jules-Ladoumègue le samedi 11 mars 2023 à 19h. Plus d’infos ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-11T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Gymnase Jules-Ladoumègue Adresse Route de viroy 45200 Amilly Ville Amilly lieuville Gymnase Jules-Ladoumègue Amilly Departement Loiret

Gymnase Jules-Ladoumègue Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

BASKET-BALL : Match pré-régional masculin J3/Olivet Gymnase Jules-Ladoumègue 2023-03-11 was last modified: by BASKET-BALL : Match pré-régional masculin J3/Olivet Gymnase Jules-Ladoumègue Gymnase Jules-Ladoumègue 11 mars 2023 Amilly Gymnase Jules-Ladoumègue Amilly

Amilly Loiret