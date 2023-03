Spartan Contest Gymnase Jules Guesde Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Spartan Contest Gymnase Jules Guesde, 1 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Spartan Contest Samedi 1 avril, 09h00 Gymnase Jules Guesde 2 € La première compétition inter-universitaire française de Pancrace ouverte à tous les étudiant(e)s de France se déroulera au gymnase Jules Guesde le 1 avril. Lors de cette journée les combattantes et combattants licenciés à la FFSU, viennent représenter fièrement leur école dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Les combats sont des assauts sur tatamis, les KO sont interdits.

L’école ayant obtenu le plus de points sera sacrée SPARTAN SCHOOL 2023 !

Événement organisé par l’association AMMA du pôle universitaire Léonard de Vinci.

Samedi 1er avril 2023, de 9h à 19h.

Gymnase Jules Guesde (15 Rue Jules Guesde).

Gymnase Jules Guesde (15 Rue Jules Guesde).

Entrée est à 2€, à payer sur place.

