Compétition de tir à l'arc – Les 6 et 7 janvier Gymnase Jean Rostand Balma

6 et 7 janvier 2024 Gymnase Jean Rostand

Début : 2024-01-06T14:00:00+01:00 – 2024-01-06T20:00:00+01:00

Balma Arc Club

Cette manifestation nationale va regrouper 200 archers de toute la région. Tir sur blasons à 18m.

Gymnase Jean Rostand
2 Avenue Georges Pradel, 31130 Balma
Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

Contact: 06 81 22 16 03
Email: president@balma.arc-club.fr

