Stage multi-activités – Du 1er au 3 mai Gymnase Jean Rostand Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Stage multi-activités – Du 1er au 3 mai Gymnase Jean Rostand, 1 mai 2023, Balma. Stage multi-activités – Du 1er au 3 mai 1 – 3 mai Gymnase Jean Rostand Renseignements Pour les jeunes nés entre 2008 et 2015

Tarifs : 3 jours 100€

2 jours 70€

1 jour 40€ Gymnase Jean Rostand 2 Avenue Georges Pradel, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 33 20 50 »}, {« type »: « email », « value »: « paullevy1996@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T08:30:00+02:00 – 2023-05-01T17:30:00+02:00

2023-05-03T08:30:00+02:00 – 2023-05-03T17:30:00+02:00 balma jeune Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Gymnase Jean Rostand Adresse 2 Avenue Georges Pradel, 31130 Balma Ville Balma Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 15 Lieu Ville Gymnase Jean Rostand Balma

Gymnase Jean Rostand Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Stage multi-activités – Du 1er au 3 mai Gymnase Jean Rostand 2023-05-01 was last modified: by Stage multi-activités – Du 1er au 3 mai Gymnase Jean Rostand Gymnase Jean Rostand 1 mai 2023 Balma Gymnase Jean Rostand Balma

Balma Haute-Garonne