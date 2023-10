Visite Gymanse Jean Lamour Gymnase Jean Lamour Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Visite Gymanse Jean Lamour Gymnase Jean Lamour Nancy, 13 octobre 2023, Nancy. Visite Gymanse Jean Lamour Vendredi 13 octobre, 17h00 Gymnase Jean Lamour inscription gratuite via le site www.prixnational-boisconstruction.org Visite du Gymnase Jean Lamour – Lauréat 2023 du Prix National de la Construction Bois.

Un projet d’équipement du gymnase de Jean-Lamour à Nancy. Il dispose d’une architecture singulière, provoquée par le recours au bois massif et l’utilisation de poutres treillis à la géométrie particulière et élégante, qui envahissent l’ensemble du bâtiment. Sur le plan environnemental, l’édifice a été conçu avec des bois massifs locaux, misant principalement sur le circuit court.

Studiolada Architectes (54) Gymnase Jean Lamour 56 Boulevard de Scarpone 54000 Nancy Nancy 54100 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.prixnational-boisconstruction.org »}] https://www.prixnational-boisconstruction.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00 Olivier MATHIOTTE Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Gymnase Jean Lamour Adresse 56 Boulevard de Scarpone 54000 Nancy Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Gymnase Jean Lamour Nancy latitude longitude 48.6992;6.166234

Gymnase Jean Lamour Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/