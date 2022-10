TOURNOI D’AUTOMNE ECO-BAD ET INCLUSIF DU BCDC Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

TOURNOI D’AUTOMNE ECO-BAD ET INCLUSIF DU BCDC Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN, 5 novembre 2022, Castanet-Tolosan. TOURNOI D’AUTOMNE ECO-BAD ET INCLUSIF DU BCDC 5 et 6 novembre Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN

Entrée libre et gratuite

Le Badminton Club de Castanet organise à nouveau son Tournoi d’automne Eco-bad et inclusif au Gymnase Jean -Jaurès. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;hi;pi Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Mail des Drolets Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Le Badminton Club de Castanet organise à nouveau son Tournoi d’automne Eco-bad et inclusif au Gymnase Jean -Jaurès le week-end du 5 et 6 novembre 2022. Nous attendons jusqu’à 250 joueurs de toute la région. Entrée libre et gratuite. Venez découvrir le badminton en compétition entre 8h et 18h.

