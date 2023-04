D-Day Raid 2023 Gymnase Jean Guimier, Dives sur Mer Dives-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

D-Day Raid 2023 Gymnase Jean Guimier, Dives sur Mer, 7 mai 2023, Dives-sur-Mer. D-Day Raid 2023 Dimanche 7 mai, 09h00 Gymnase Jean Guimier, Dives sur Mer Sur inscription, tarifs de 50 à 75 euros D-Day Raid le 07 mai 2023 Le D-Day raid est un raid multisports, entre terre et mer dans le Pays d’Auge, organisé par l’association Vikazim, club normand de course d’orientation et de raids multisports. La seconde édition est programmée le dimanche 07 mai 2023 à Dives sur Mer. Cette manifestation consiste en une épreuve d’endurance et d’orientation, par équipe de 2. Les participants devront enchainer diverses disciplines (VTT, trail, canoë, tir, run & bike) pour récolter un maximum de balises à l’aide de différents supports d’orientation (road-book, carte CO IOF, etc.). Trois formules sont proposées selon les envies et la condition physique des participants : 8H max = les concurrents auront entre 5h et 8h maximum pour faire tout ou partie du programme, soit entre 50 et 90 km en entrant dans toutes les sections 4H max = les concurrents auront entre 2h et 4h maximum pour faire tout ou partie du programme, entre 30 et 50 km 2H max = il s’agit là d’une formule « famille » très accessible, moins de 15 km Le programme du dimanche 07 mai 2023 : Les trois circuits se feront au départ de Dives-sur-Mer (gymnase) avec retour dans le même lieu. Formule « 8H max » de 10h00 à 18h00 : 54 km VTT / 23 km course à pied / 6,5 km run & bike / 6 km canoë Formule « 4H max » de 12h00 à 16h00 : 36 km VTT / 9 km course à pied / 3,5 km run & bike / 2 km canoë Formule « 2H max » de 15h00 à 17h00 : formule sans classement empruntant une partie des sections des 2 parcours précédents Pour participer : inscription obligatoire avec présentation d’une licence FFtri 2023 ; ou d’un certificat médical datant de moins d’un an ; ou pour les personnes mineures non licenciées, d’une attestation signée par le représentant légal. Toutes les informations sur le site officiel de Vikazim. Gymnase Jean Guimier, Dives sur Mer Rue Salvador Allende, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.engage-sports.com/d-day-raid-2023-2eme-edition-7-mai-2023/inscription/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://vikazim.fr/d-day-raid-edition-2023/ »}] [{« link »: « https://vikazim.fr/d-day-raid-edition-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

