Animations en famille Gymnase Jean Guimier Dives-sur-Mer, 16 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Spectacle de magie, ateliers maquillage et ballons, stand de sucreries, structures gonflables et arrivée du Père Noël sont au programme !.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Gymnase Jean Guimier Rue Salvador Allende

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Magic show, face-painting and balloon workshops, sweets stall, inflatable structures and Santa’s arrival are all on the programme!

Habrá un espectáculo de magia, talleres de pintacaras y globoflexia, un puesto de golosinas, estructuras hinchables y la llegada de Papá Noel

Zaubershow, Schmink- und Ballonworkshops, Süßigkeitenstand, Hüpfburgen und die Ankunft des Weihnachtsmanns stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge