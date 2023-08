Bourse aux jouets Gymnase Jean Guimier Dives-sur-Mer, 26 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Besoin de faire de la place ou à la recherche d’une occasion en or ? Le comité des fêtes vous offre l’opportunité de vider vos placards ou au contraire de chiner l’occasion rêvée !.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Gymnase Jean Guimier Rue Salvador Allende

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Need to make room or looking for a golden opportunity? The Comité des fêtes offers you the opportunity to clear out your closets, or to find the perfect bargain!

¿Necesita hacer sitio o busca una oportunidad de oro? La comisión de festejos le ofrece la oportunidad de vaciar sus armarios o de encontrar la ganga de sus sueños

Sie müssen Platz schaffen oder sind auf der Suche nach einer goldenen Gelegenheit? Das Festkomitee bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Schränke zu leeren oder im Gegenteil, nach der erträumten Gelegenheit zu stöbern!

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité