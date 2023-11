Salon du vin et des gourmets Gymnase Jean-François Lamour Arles, 2 mars 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le salon propose 95 exposants viticulteurs et métiers de bouche de toutes les régions de France, qui feront découvrir leur savoir-faire et déguster leurs derniers millésimes..

2024-03-02 10:00:00 fin : 2024-03-03 19:00:00. EUR.

Gymnase Jean-François Lamour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition features 85 exhibitors, including 63 winegrowers from all regions of France, who will be showcasing their expertise and tasting their latest vintages. Visitors will also be able to taste regional specialities, presented by 22 producers.

La exposición cuenta con 85 expositores, entre ellos 63 viticultores de todas las regiones de Francia, que mostrarán su experiencia y degustarán sus últimas cosechas. Los visitantes también podrán degustar especialidades regionales, presentadas por 22 productores.

Die Messe bietet 95 Aussteller aus den Bereichen Weinbau und Gastronomie aus allen Regionen Frankreichs, die ihr Know-how präsentieren und ihre neuesten Jahrgänge verkosten werden.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Arles