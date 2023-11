Téléthon 2023 Gymnase Jean-Colignon Louvres, 8 décembre 2023, Louvres.

Téléthon 2023 8 – 10 décembre Gymnase Jean-Colignon

Du 8 au 10 décembre, participez à de nombreuses animations et assistez à différents spectacles : démonstration d’arts martiaux, studio photos, gala de danse, tournoi FIFA, loto… Venez vous amuser tout en faisant une bonne action.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association AFM-Téléthon. Chaque soutien est précieux et permet de faire avancer la recherche scientifique sur les maladies rares.

PROGRAMMATION :

Vendredi 8 décembre

LA NUIT DES ARTS MARTIAUX

Que vous soyez adeptes des sports de combat ou simple curieux, assistez à un spectacle réunissant les arts martiaux, des plus traditionnels aux plus modernes.

Ouverture de la soirée par l’Association Espace Fontaine et intervention du GRHALP lors de l’entracte du spectacle.

De 19 h à 23 h 30

Gymnase Jean-Colignon

Avec les associations CMOL Judo, Energy Training Louvres, Karaté Club Louvres, Boxing Club Cospo’ Elite, Aïkido Puiseux-en-France, Taekwondo Louvres

Entrée : prix libre

Restauration sur place

EXPOSITION PHOTOS

De 14 h à 18 h

Espace culturel Bernard-Dague

Avec l’association Les Photographes Amateurs de Louvres

Entrée : prix libre

STAND DE RECYCLAGE

De 19 h à 23 h 30

Avec l’association 3R Écologie

Gymnase Jean-Colignon

Canettes, bouchons en plastique, bouchons de liège et capsules, cartouches d’encre, stylos, feutres, piles usagées… L’association récupère vos déchets tout au long de la soirée !

Samedi 9 décembre

Activités et animations au gymnase Jean-Colignon

Entrée : Prix libre

GALA DE DANSE

De 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30

Avec les associations Les Étoiles de Louvres et Association Danse Avec le Monde

Démonstration de l’orchestre de batterie fanfare BF Orchestra en ouverture des spectacles à 13 h 20 et 15 h 20.

PARCOURS BABY GYM

De 10 h à 11 h et de 11 h 15 à 12 h 15

Ouvert aux enfants de 2 à 7 ans

Avec l’association Les Étoiles de Louvres

STAND DE RECYCLAGE

De 10 h à 17 h

Avec l’association 3R Écologie

VENTE DE PATCHWORK

De 10 h à 17 h

Avec l’association Le club des seniors

PERSONNALISATION DE VÊTEMENTS, COIN LECTURE ET VENTE DE CHOCOLAT CHAUD

De 10 h à 17 h

Avec les associations Les présents de l’avenir et Scouts & Guides de France

INITIATION AU TIR À L’ARC

De 10 h à 17 h

Avec l’association Compagnie d’arc de Louvres

Autres activités dans la ville

EXPOSITION PHOTOS

De 14 h à 18 h

Espace culturel Bernard-Dague

Avec l’association Les Photographes Amateurs de Louvres

Entrée : prix libre

STUDIO PHOTOS

De 14 h 30 à 17 h

Espace culturel Bernard-Dague

Avec l’association Les Photographes Amateurs de Louvres

Tarif : prix libre

TENNIS

Initiations, matchs et animations sportives autour du tennis.

De 18 h à 19 h pour les enfants | À partir de 19 h pour les adultes

Complexe Tennis-Dojo (rue André-Malraux)

Avec l’association CMOL Tennis

Tarif : prix libre à partir de 2 €

TOURNOI FIFA

De 19 h 30 à 21 h 30

Mairie de Louvres

Avec l’association Jeunesse Sportive et Culturelle de Louvres

Inscription : prix libre (inscription sur place et en ligne : https://docs.google.com/forms/d/12W6zXyYN3RrWFxK8kA-Y3LNa0zzyRVJZQozeiS5ZLZs/edit)

Des récompenses sont à gagner pour les 3 meilleurs joueurs du tournoi : entrée au Parc Astérix, menu restaurant, place de cinéma.

Dimanche 10 décembre

LOTO DU TÉLÉTHON

De 14 h 30 à 18 h 30

Gymnase Jean-Colignon

Avec l’association MJC La Lucarne

Tarif : 4 € (1 carton) | 13 € (4 cartons)

RELAIS SOLIDAIRE

De 10 h à 12 h

Stade Sylvain-Bariseel

Avec l’association Jeunesse Sportive et Culturelle de Louvres

Des récompenses sont à gagner pour les meilleurs.

EXPOSITION PHOTOS

De 14 h à 18 h

Espace culturel Bernard-Dague

Avec l’association Les Photographes Amateurs de Louvres

Entrée : prix libre

TOURNOI DE FOOT

De 13 h à 16 h 30

Terrain synthétique du complexe Sylvain-Bariseel

Avec l’association Jeunesse Sportive et Culturelle de Louvres

Inscription : prix libre à partir de 5 € par équipe, inscription seule possible à partir de 1 € (inscription en ligne et sur place : https://docs.google.com/forms/d/1bI0OEegPp-eDsI4GYOyzjwISHl0Kdzli21VpGuRccg4/edit)

Des récompenses sont à gagner pour les 3 meilleures équipes du tournoi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T14:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

solidarité téléthon