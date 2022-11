Téléthon 2022 : Louvres se mobilise ! Gymnase Jean-Colignon Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Téléthon 2022 : Louvres se mobilise ! Gymnase Jean-Colignon, 2 décembre 2022, Louvres. Téléthon 2022 : Louvres se mobilise ! 2 – 4 décembre Gymnase Jean-Colignon

Comme chaque année, à l’occasion du Téléthon, Louvres se mobilise ! Du 2 au 4 décembre, la Ville vous propose de nombreuses animations. Gymnase Jean-Colignon 6 Rue du 8 Mai 1945 95380 louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France PROGRAMMATION : Vendredi 2 Décembre TOURNOI DE FOOT NOCTURNE De 20 h à minuit | Avec l’association Boxing Club Cospo’ Elite et le service Jeunesse de Louvres

Gymnase Jean-Colignon CONCERT THE VOICE KIDS, SPECTACLES ASSOCIATIFS & SCÈNES DE TALENTS LOCAUX À partir de 20 h 30 | Avec les associations Espace Fontaine, Danse Avec Le Monde

Espace Culturel Bernard-Dague Samedi 3 décembre JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE De 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h | Avec l’association La Ludiparienne

École Universalis PARCOURS «BABY» : 10 h à 12 h & DÉMOS / INITIATION : 13 h à 15 h 30 Avec l’association Les Étoiles de Louvres

Gymnase Jean-Colignon PARCOURS NINJA WARRIOR De 10 h à 19 h | Avec l’association Energy Training Louvres

Gymnase Colette-Besson ANIMATIONS JUDO 14 h à 16 h | Avec la Ville de Louvres

Cmol-Dojo STAND LAVAGE DE VOITURE 10 h à 17 h | Avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Louvres

Parking de l’ancien Auchan TOURNOI DE BASKET, TENNIS & RELAIS 14 h à 17 h | Avec l’association Jeunesse Sportive et Culturelle de Louvres

Stade Sylvain-Bariseel & Cmol TOURNOI DE FOOT 9 h à 15 h | Avec l’association Football Club Puiseux-Louvres

Terrain de foot synthétique WINTER LOUVRES 15 h à 17 h 30 (DJ, vin chaud, plaid, gaufres, initiation à la Zumba…)

Avec le Comité de Jumelage et l’association Danse avec le Monde

Place des Silos TOURNOI DE GAMING FIFA 17 h à 20 h | Avec l’association Jeunesse Sportive et Culturelle de Louvres

Salle du conseil, en mairie LOTO, VENTE DE GATEAUX & STAND DE TATTOOS ÉPHÉMÈRES 19 h 45 à minuit | Avec la MJC

Gymnase Jean-Colignon VENTE DE PATCHWORKS & DE BILLETS POUR LA TOMBOLA À partir de 10 h | Avec le Club des Séniors

Gymnase Jean-Colignon CONCOURS PHOTOS “GAGNEZ VOTRE SHOOTING PHOTO” À partir de 10 h (Faites un don pour le Téléthon et participez au tirage au sort pour tenter de remporter un shooting photos) | Avec l’association Photographes Amateurs de Louvres

Gymnase Jean-Colignon Dimanche 4 décembre VENTE DE PATCHWORKS & DE BILLETS POUR LA TOMBOLA À partir de 10 h | Avec le Club des Séniors

Gymnase Jean-Colignon CONCOURS PHOTOS “GAGNEZ VOTRE SHOOTING PHOTO” À partir de 10 h (Faites un don pour le Téléthon et participez au tirage au sort pour tenter de remporter un shooting photos) | Avec l’association Photographes Amateurs de Louvres

Gymnase Jean-Colignon BROCANTE De 7 h à 18 h | Avec le Comité des Fêtes, en partenariat avec la Ville de Louvres

Gymnase Jean-Colignon STAND BRETAGNE : VENTE DE CRÊPES & CIDRE De 9 h à 18 h | Avec l’association Kan Ar Mor

Gymnase Jean-Colignon

