Gymnophonies, Symphonie de gestes sportifs # Art’R et Cie Décor Sonore Gymnase Japy Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Gymnophonies, Symphonie de gestes sportifs # Art’R et Cie Décor Sonore Mercredi 12 juillet, 22h00 Gymnase Japy Entrée libre

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, la saison Art’R et Décor Sonore s’associent pour créer un spectacle musical et participatif sur-mesure au gymnase Japy : Gymnophonies.

Pendant une semaine, la compagnie Décor Sonore part à l’écoute du gymnase pour en révéler les sonorités et le potentiel spectaculaire. Les clubs sportifs prennent part au projet en dévoilant les nuances et harmonies de leurs pratiques : rebond de la balle, choc du corps qui chute, respiration de l’adversaire. Tous ces sons si familiers pour les athlètes feront du gymnase un instrument de musique géant joué en direct le mercredi 12 juillet à 22h. Gymnophonies mettra en scène les équipements, corps et gestes sportifs dans une création musicale théâtralisée, spectaculaire et littéralement inouïe !

Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T22:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

2023-07-12T22:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

©P.Bowyer