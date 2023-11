Championnat de France de Roller Derby N2 – Etape 1 – Zone 1 Gymnase Jacques Cosson ( complexe sportif Olympe de Gouges) Orléans, 25 novembre 2023, Orléans.

Championnat de France de Roller Derby N2 – Etape 1 – Zone 1 25 et 26 novembre Gymnase Jacques Cosson ( complexe sportif Olympe de Gouges) Pass 2 jour 8€ – Pass 1 jour 5€ – Gratuit pour les – de 10 ans en possession d’un billet

Les Simones de B font leur come back en compétition ! Samedi 25 et dimanche 26 novembre venez assister à cette première étape de Championnat de France N2, organisée à Orléans.

SAMEDI

GAME 1 09:30 Les Silly Geez (Tours) vs Les Foxes de Pigalle (Paris)

GAME 2 11:00 Les Encastreuses (Paris) vs L’entourloupe (Montreuil)

GAME 3 13:30 Les Simones de B (Orléans) vs Les Infernales (Amiens)

GAME 4 15:30 Les Foxes de Pigalle vs Les Pétroleuses (Caen)

GAME 5 17:30 Les Veuves Noires (Rouen) vs Les Encastreuses

DIMANCHE

GAME 1 09:30 Les Infernales vs Les Pétroleuses

GAME 2 11:00 Les Silly Geez vs Les Veuves Noires

GAME 3 13:30 Les Foxes de Pigalle vs Les Encastreuses

GAME 4 15:30 Les Simones de B vs L’entourloupe

️ BILLETTERIE EN LIGNE http://bit.ly/Championnat-roller-derby-n2

C’est où ?

Gymnase Jacques Cosson, espace Olympe de Gouges, 3 rue Edouard Branly – 45100 Orléans

———-

Comment venir ?

En voiture, en vélo, en moto : parking gratuit possible devant le gymnase.

En bus et en tram (ligne A) – arrêt chèques postaux

