Semaines des Enfants – Eveil au sport Gymnase Irandatz Hendaye, 25 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Pour les enfants de 5 à 11 ans.

Inscription sur place..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

Gymnase Irandatz Rue Bigarena

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For children from 5 to 11 years old.

Registration on site.

Para niños de 5 a 11 años.

Inscripción in situ.

Für Kinder von 5 bis 11 Jahren.

Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-13 par Hendaye Tourisme & Commerce