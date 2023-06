Schwab – Soro at Huyghens Gymnase Huyghens Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Schwab – Soro at Huyghens Gymnase Huyghens Paris, 24 juin 2023, Paris. Schwab – Soro at Huyghens Samedi 24 juin, 13h30 Gymnase Huyghens Pour les adhérents et les familles du club En Avant de Paris A l’occasion du weekend olympique, le Pavillon de la Sirène et le club de Gymnastique En Avant Paris s’associent pour proposer au public et aux adhérents une introduction au gala avec le duo Schwab Soro du collectif Pégazz & l’Hélicon. Ils seront rejoint par des musiciens amateurs de l’harmonie La Sirène de Paris en petite formation. Ils accompagneront également le passage des babygym où l’improvisation les guidera au gré du parcours des jeunes gymnastes. D’autres événements tout au long de l’été avec le collectif Pégazz & l’Hélicon à découvrir ! Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Ville de Paris

Le projet « Players & Co » est labellisé Olympiade Culturelle 2024

Gymnase Huyghens
10 rue huyghens
Paris 75014

