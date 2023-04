Tournoi de handball inter-quartiers Gymnase Henri Normand, 12 avril 2023, Limoges.

Tournoi de handball inter-quartiers Mercredi 12 avril, 13h30 Gymnase Henri Normand

Ce moment sportif et convivial donnera l’occasion aux jeunes des quartiers de se rencontrer lors des matchs encadrés par l’équipe masculine du LH 87 et par des animateurs-policiers du CLJ. Ces derniers veilleront à ce que le tournoi se déroule selon les valeurs propres au CLJ : la laïcité, l’égalité entre femmes et hommes, la solidarité et la mixité sociale.

Le Limoges Hand 87, quant à lui, s’est impliqué dès sa création en 2006, dans des missions de développement sur les quartiers prioritaires de la ville. À cet effet, le LH 87 a conclu divers partenariats avec des collectivités dont la Ville de Limoges, et avec des associations de quartier et des écoles afin de promouvoir le handball, de faire découvrir le sport et de le rendre accessible pour tous. Le tournoi inter-quartiers s’inscrit dans cette démarche. 8 équipes (7 joueurs par équipe) issues des associations et centres sociaux des quartiers prioritaires seront conviées.

Ce moment sportif sera suivi d’une remise de récompenses par Ibrahima Dia, adjoint au maire en charge de la politique de la Ville et de l’attractivité des quartiers et Président du Centre de Loisirs Jeunes.

Match de 13h30 à 16h

Remise des prix à 16h

accès libre

Renseignements auprès du CLJ au 05 55 32 77 36

Gymnase Henri Normand 3 Allée du Maréchal Franchet d’Esperey, 87100 Limoges Limoges 87170 Val de l’Aurence Sud Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

tournoi inter quartiers