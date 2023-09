Trail du Facteur Gymnase Hauterives, 23 décembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

6ème Edition avec 16 km 340m D+ départ à 14h et 8 km 140m D+ départ à 14h15. Licence FFA, FFTRI ou certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition obligatoire. Inscriptions sur internet uniquement..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Gymnase

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



6th Edition with 16 km 340m D+ start at 2pm and 8 km 140m D+ start at 2:15pm. FFA, FFTRI license or medical certificate of no contraindication to competitive running required. Online registration only.

6ª Edición con 16 km 340m D+ salida a las 14h y 8 km 140m D+ salida a las 14h15. Se requiere licencia FFA o FFTRI o certificado médico de no contraindicación para correr en competición. Sólo inscripción en línea.

6. Ausgabe mit 16 km 340m D+ Start um 14 Uhr und 8 km 140m D+ Start um 14.15 Uhr. FFA- oder FFTRI-Lizenz oder ein ärztliches Attest, das keine Gegenanzeige für die Ausübung des Laufsports im Wettkampf darstellt, sind obligatorisch. Anmeldung nur über das Internet.

