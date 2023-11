Bourse aux jouets et vide dressing Gymnase Hauterives, 19 novembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

L’association Hauterives basket organise un bourse aux jouets et vide-dressing : Jouets, peluches, poupées, jeux de société, modèles miniatures et maquettes, livres pour enfants, bandes-dessinées, vêtements….

2023-11-19 08:00:00 fin : 2023-11-19 13:00:00. .

Gymnase

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Hauterives basket association is organizing a toy and dress sale: toys, stuffed animals, dolls, board games, miniature models, children’s books, comic strips, clothes…

La asociación de baloncesto Hauterives organiza una feria del juguete y venta de ropa: juguetes, peluches, muñecas, juegos de mesa, miniaturas y maquetas, libros infantiles, cómics, ropa…

Der Verein Hauterives basket organisiert eine Spielzeugbörse und einen Kleiderverkauf: Spielzeug, Plüschtiere, Puppen, Gesellschaftsspiele, Miniaturmodelle und Modelle, Kinderbücher, Comics, Kleidung…

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche