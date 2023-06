COMPAGNIE MYCELIUM : LA S.T.R.I.N.G Gymnase Guy de Maupassant Le Trait, 16 juillet 2023, Le Trait.

COMPAGNIE MYCELIUM : LA S.T.R.I.N.G Dimanche 16 juillet, 16h30 Gymnase Guy de Maupassant Gratuit / Sur Réservation

La S.T.R.I.N.G, Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mission de « connaître et transmettre les petites ficelles de la biodiversité », s’amuse à répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association. Il sera secondé par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. option G.F.S. à Nogent-le-Retrou, qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage.

Une balade riche en découvertes animales, végétales et humaines.

Durée 1h20 – Tout Public apte à la marche et chaussé en conséquence

De Gabriel Soulard et Albane Danflous, avec Gabriel Soulard et Delphine Claudel

Gymnase Guy de Maupassant 1139 rue Maréchal Gallieni 76580 Le Trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T16:30:00+02:00 – 2023-07-16T17:50:00+02:00

