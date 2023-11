Marché de Noël de Granville Langannerie Gymnase Grainville-Langannerie Catégories d’Évènement: Calvados

Grainville-Langannerie Marché de Noël de Granville Langannerie Gymnase Grainville-Langannerie, 2 décembre 2023, Grainville-Langannerie. Grainville-Langannerie,Calvados Marché de Noël animé : contes, jeux, animations….

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

Gymnase

Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie



Animated Christmas market: storytelling, games, entertainment… Mercado navideño con cuentacuentos, juegos y animación… Lebendiger Weihnachtsmarkt: Märchen, Spiele, Animationen…

