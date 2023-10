ADAMÉE, TRIO 100 % BORDELAIS Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

ADAMÉE, TRIO 100 % BORDELAIS Samedi 18 novembre, 19h00 Gymnase Gilbert-Cousty Entrée libre

Trio vocal et de percussions bordelais composé de trois chanteuses reprenant des titres engagés sur les droits des femmes. Ces voix singulières et leur répertoire rythmé vous transportent aux quatre coins du monde ! Des vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure traditions, émotions et revendications.

Gymnase Gilbert-Cousty 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

