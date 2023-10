LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Louis-de-Montferrand LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand. LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI Samedi 18 novembre, 17h30 Gymnase Gilbert-Cousty Entrée libre sur pré-inscription Venez prendre la parole le temps de quelques instants afin de parler de vous, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vous sentir fort(e) au quotidien, de ce qui vous fait vous sentir libre, de ce qui vous fait vous sentir VOUS ! Venez avec un texte, une histoire à raconter, une poésie, une chanson, une musique… de 1 à 5 minutes maximum. Le tout sans jugement et sans tabou, afin d’échanger avec bienveillance autour de la liberté d’être soi. Gymnase Gilbert-Cousty 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « media.st.louis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:30:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-18T17:30:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Autres Lieu Gymnase Gilbert-Cousty Adresse 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Ville Saint-Louis-de-Montferrand Departement Gironde Lieu Ville Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand latitude longitude 44.953825;-0.534365

Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-louis-de-montferrand/