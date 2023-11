PETITS JEUX EN FAMILLE Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Louis-de-Montferrand PETITS JEUX EN FAMILLE Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand. PETITS JEUX EN FAMILLE Samedi 18 novembre, 15h30 Gymnase Gilbert-Cousty Entrée libre Les membres du CMJ proposent des jeux autour du harcèlement, de l’égalité hommes, femmes, transgenre, LGBT… sous forme de quiz, parcours, cartographie de la commune.

Organisés par le Conseil municipal des Jeunes de Saint-Louis-de-Montferrand Gymnase Gilbert-Cousty 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Autres Lieu Gymnase Gilbert-Cousty Adresse 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Ville Saint-Louis-de-Montferrand Departement Gironde Lieu Ville Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand latitude longitude 44.953825;-0.534365

Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-louis-de-montferrand/