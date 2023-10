VIS MON SPORT Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

VIS MON SPORT Samedi 18 novembre, 15h30 Gymnase Gilbert-Cousty Entrée libre

Démonstrations et ateliers découvertes de sports « genrés » pratiqués par tous : venez vous essayer au Twirling grâce à une démonstration de notre champion local ou concours de dribble de foot pour garçons et filles. Faites tomber vos a priori sur la pratique du sport grâce à nos associations et leurs adhérents.

Organisés par les associations sportives montferrandaises (Twirling Club Montferrandais …) en partenariat avec la Mairie de Saint-Louis-de-Montferrand .

Gymnase Gilbert-Cousty 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

